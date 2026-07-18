Controlli in zona Aurora: 91 persone identificate, 3 denunciate, chiusi 2 locali [VIDEO]

Dal pomeriggio di giovedì e sino alla sera di venerdì, nell’ambito dell’attività di coordinamento della Prefettura, si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio ad Alto Impatto nel quartiere Aurora condotto dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale.

La zona interessata dai controlli

L’attività è stata rivolta alla prevenzione, all’accertamento e al contrasto di attività illecite e di criminalità diffusa, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati predatori, liti e aggressioni e si è concentrata nell’area di corso Giulio Cesare, Corso Vercelli, i ponti Mosca e Carpanini, interessando anche l’area mercatale di Porta Palazzo e di corso Principe Oddone.

Qui, in particolare nell’area compresa fra via Masserano, via Brindisi e via Maria Ausiliatrice, che rientra fra quelle cosiddette a “vigilanza rafforzata”, in virtù dell’ordinanza prefettizia, sono stati controllati, con la collaborazione dell’ASL Torino e dell’Ispettorato del Lavoro, due esercizi commerciali, prevalentemente frequentati da soggetti extracomunitari, ed oggetto di segnalazioni, nelle ultime settimane, da parte di residenti in zona che lamentano un diffuso degrado.

L’attività ha portato alla chiusura di una pizzeria kebab e di una gastronomia senegalese, al cui interno è stata riscontrata la presenza di persone non regolarmente assunte, oltre che numerose irregolarità in materia fiscale e violazioni di natura igienico sanitaria.

Multe e chiusure per due attività

Particolare attenzione è stata rivolta alle aree pubbliche della zona, con un accurato controllo ai giardini Madre Teresa di Calcutta e all’area di via Carmagnola, dove, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, sono state rinvenute e sequestrate a carico di ignoti alcune dosi di cannabinoidi.

Controllato anche un minimarket in via Carmagnola, sanzionato per 375 € per violazioni di natura amministrativa, e un bar in Corso Brescia, all’interno del quale sono stati identificati numerosi avventori gravati da precedenti di polizia. Il titolare dell'esercizio è stato sanzionato per oltre 4000€ a seguito dell'accertamento di irregolarità di natura fiscale e dell'impiego di un lavoratore non regolarmente assunto e sono in corso accertamenti per l’applicazione dell’ex art.100 T.U.L.P.S.

Complessivamente sono state identificate 91 persone, di cui 3 denunciate per diversi reati: una per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità, un'altra per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e la terza per inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e per aver fornito false generalità. Inoltre a 4 cittadini stranieri è stato contestato l’ordine di allontanamento per essere rientrati in un’area sottoposta a vigilanza rafforzata così come previsto dall’ordinanza emessa dal Prefetto di Torino e nei confronti di 2 cittadini stranieri è stato emesso un provvedimento di espulsione.

4 persone arrestate per spaccio

L'attività di controllo del territorio è proseguita con 2 servizi coordinati nel quartiere San Donato (Corso Principe Oddone), con l'identificazione di 43 persone di interesse operativo e all'esecuzione di 7 perquisizioni; i servizi si sono conclusi con 1 arresto e 1 deferimento in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, nelle aree Borgo Rossini, Barriera Milano e Aurora le persone controllate sono state 135. Nel complesso, le operazioni hanno permesso di eseguire 4 ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo, per arginare i reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e predatori.