Sestriere, l’estate accelera: eventi e caldo spingono il turismo

La combinazione degli eventi e delle temperature elevate, rilancia la stagione turistica estiva a Sestriere. Il Comune, assieme al Consorzio Turismo, e alla Pro loco, invitano gli operatori turistici e i cittadini a partecipare a un incontro questa sera (mercoledì 22 luglio) al cinema Fraiteve per un primo bilancio sulle presenze in paese e sulle prospettive di investimento del futuro.

“Abbiamo già i primi dati sulle presenze forniti da Turismo Torino e dalle strutture ricettive. Dalla loro analisi si configura una stagione favorevole per i flussi turistici grazie alla combinazione della presenza di eventi in paese e del fenomeno delle temperature alte in pianura” spiega il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.

Questa sera, a partire dalle 18, verranno presentati questi primi dati e annunciati gli investimenti nell’offerta turistica: “Sarà anche l’occasione per sederci tutti attorno a un tavolo – aggiunge il sindaco – per valutare le diverse problematiche”.