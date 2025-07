Spaccata nella notte in via Milano: arrestato un 18enne

Un cittadino marocchino di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato.

Il personale del Commissariato di Polizia di Barriera di Milano è intervenuto nella notte in via Milano per la segnalazione di una persona che stava infrangendo la vetrina di un esercizio commerciale con un tombino.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha lasciato cadere il tombino e ha cercato di allontanarsi. Fermato, il diciottenne è apparso in stato di alterazione psicofisica per l’abuso di alcol. Prima di infrangere la vetrata, che presentava un vistoso danneggiamento, l’uomo aveva forzato anche la saracinesca, danneggiandone il nottolino.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.