A Nichelino verso la conclusione i lavori di ampliamento del cimitero

Proseguono a Nichelino gli interventi di restyling e ampliamento del cimitero. "E' un luogo di grande dolore che merita decoro e rispetto… Per questo voglio dire grazie ai funzionari, dirigenti e tecnici della manutenzione e ambiente per l’impegno e la competenza che mettono nel renderlo vero giardino di quiete e serenità", ha dichiarato la vicesindaca e assessore ai Servizi demografici Carmen Bonino.

Concluso il rifacimento del tetto del campo 9

Gli interventi più importanti sono partiti da mesi e alcuni sono già anche terminati: l'obiettivo è quello di concluderli tutti entro l’autunno, come ha garantito la vicesindaca. Intanto si sono conclusi quelli di rifacimento del tetto al campo 9 e di installazione del nuovo cancello d’ingresso davanti al viale alberato, mentre sono tuttora in corso gli interventi al campo 8.

Entro l'autunno pronte 500 cellette cinerarie

"Qui si sta provvedendo a rifare la guaina, risanare il soffitto, le colonne e i cornicioni che andranno poi intonacati e rimessi ad antico splendore e si sta lavorando al ripristino della pavimentazione e delle due scale di accesso", ha spiegato Bonino, annunciando che entro pochi mesi saranno pronte anche le 500 cellette cinerarie ricavate durante gli interventi di ampliamento.