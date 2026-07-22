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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 22 luglio 2026, 10:15

A Nichelino verso la conclusione i lavori di ampliamento del cimitero

Obiettivo terminare gli interventi entro l'autunno: ecco dove si sta intervenendo

Una immagine dell'interno del cimitero di Nichelino

Una immagine dell'interno del cimitero di Nichelino

Proseguono a Nichelino gli interventi di restyling e ampliamento del cimitero. "E' un luogo di grande dolore che merita decoro e rispetto… Per questo voglio dire grazie ai funzionari, dirigenti e tecnici della manutenzione e ambiente per l’impegno e la competenza che mettono nel renderlo vero giardino di quiete e serenità", ha dichiarato la vicesindaca e assessore ai Servizi demografici Carmen Bonino.

Concluso il rifacimento del tetto del campo 9

Gli interventi più importanti sono partiti da mesi e alcuni sono già anche terminati: l'obiettivo è quello di concluderli tutti entro l’autunno, come ha garantito la vicesindaca. Intanto si sono conclusi quelli di rifacimento del tetto al campo 9 e di installazione del nuovo cancello d’ingresso davanti al viale alberato, mentre sono tuttora in corso gli interventi al campo 8. 

Entro l'autunno pronte 500 cellette cinerarie

"Qui si sta provvedendo a rifare la guaina, risanare il soffitto, le colonne e i cornicioni che andranno poi intonacati e rimessi ad antico splendore e si sta lavorando al ripristino della pavimentazione e delle due scale di accesso", ha spiegato Bonino, annunciando che entro pochi mesi saranno pronte anche le 500 cellette cinerarie ricavate durante gli interventi di ampliamento.

Massimo De Marzi

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