Nuovi giochi nei parchi della Circoscrizione 7, sostituite le strutture danneggiate

Nuove attrezzature per rendere più sicure e accoglienti le aree gioco della Circoscrizione 7. In questi giorni l'Ufficio Tecnico circoscrizionale è intervenuto in tre giardini del territorio per sostituire i giochi ormai deteriorati dal tempo e dall'utilizzo, restituendo ai bambini spazi più moderni e sicuri.

I primi interventi

Le operazioni hanno interessato l'area verde di corso Farini, il giardino Giussani e il giardino Gilardi, dove sono stati rimossi i giochi ammalorati e installate nuove strutture destinate ai più piccoli.

L'obiettivo dell'intervento è migliorare la sicurezza delle aree ludiche e garantire ai bambini spazi adeguati per il gioco, riducendo al tempo stesso i rischi legati all'usura delle attrezzature.

I lavori proseguiranno

Quello realizzato rappresenta soltanto il primo passo di un programma più ampio di manutenzione delle aree gioco della Circoscrizione 7.

"Nelle prossime settimane - spiegano il presidente della 7, Luca Deri, e la coordinatore all'Ambiente, Marta Sara Inì -, l'Ufficio Tecnico proseguirà con la sostituzione dei giochi usurati in altri giardini del territorio, nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico".