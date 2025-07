Auto contro motorino a Nichelino: 60enne portato d'urgenza al Santa Croce

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio, la Centrale operativa della Polizia Municipale è stata allertata per un incidente avvenuto all’incrocio tra via Torino e via Trento.

Auto contro motorino: ferito un uomo di 60 anni

Coinvolta una trentenne alla guida di Alfa Romeo 147 e un motociclo Piaggio guidato da un uomo di 60 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’urto frontale sarebbe avvenuto al centro dell’intersezione. L’impatto è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato sul parabrezza dell’autovettura, riportando alcune ferite per fortuna senza gravi conseguenze.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Croce

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri per ulteriori accertamenti.

L’incrocio è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo, con disagi alla circolazione in direzione in direzione di Vinovo.