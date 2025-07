Caso Pasquaretta: confermata in Appello la condanna per l'ex portavoce di Appendino

Pena confermata per Luca Pasquaretta: per l'incarico al Salone del Libro di Torino, l’ex portavoce dell'allora sindaca di Torino Chiara Appendino è stato nuovamente condannato a 1 anno e 8 mesi. La sentenza di Appello ha confermato l'impianto accusatorio che aveva già convinto i giudici di primo grado.

Confermate anche le condanne a 1 anni e 4 mesi ciascuno anche nei confronti del vicedirettore generale del Comune di Torino, Giuseppe Ferrari, e del vicedirettore operativo della Fondazione Salone del Libro, Mario Montalcini. L’accusa per tutti e tre era di peculato in concorso.

Da dove aveva preso origine l'inchiesta

Al centro del processo la consulenza fittizia da 5mila euro assegnata a Pasquaretta per il Salone del Libro del 2017. La somma, già restituita dall’ex portavoce, è stata ritenuta indebita dalla Procura di Torino e dai giudici di primo grado.

In Appello per Pasquaretta è arrivata invece, insieme all’imprenditore Francesco Capra, l'assoluzione dall’accusa di corruzione impropria: la Procura ipotizzava che Pasquaretta si fosse messo a disposizione di Capra in cambio di 5 auto.