Una parte di Lucento si mobilita contro il nuovo Data Center nell'ex Bonafous

Una parte di Lucento si mobilita contro il nuovo Data Center, che sorgerà nell'area dell'ex stabilimento Teksid-Ferriere, alle spalle della Thyssen. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30 al Giardino Frassati: in via Pietro Cossa 280 ci sarà la proiezione di "Dentro l'AI", una serie di documentari sul lavoro umano dietro l'Intelligenza Artificiale.
Ex Bonafous
L'invito per tutti è di portarsi una sedia o un telo: si tratta del secondo appuntamento, promosso dai comitati di zona, contro il polo tecnologico che sorgerà nell'area dell'ex Bonafous comprata nel 2024 da Asja Ambiente.
I problemi
"Bisogna bloccare - spiegano gli attivisti - questo scempio, perchè i danni per tutti noi sarebbero immensi". Il timore tra i residenti è che il Data Center porti ad un aumento della temperatura del terreno, con danni "insostenibili per la flora ed il vicino parco della Pellerina", determinati dall'aumento di calore.
"L’impatto sulla popolazione - proseguono - limitrofa sarà devastante: caldo, rumore, perdita di valore delle proprietà immobiliari".