Unigec Confapi, Roberto Cotterchio confermato presidente nazionale: Torino rafforza il suo peso

Si è tenuto ieri a Roma il Consiglio Nazionale di Unigec Confapi, che ha rinnovato i vertici dell'associazione confermando per un ulteriore triennio alla presidenza il torinese Roberto Cotterchio, amministratore di Cograf Srl. Una riconferma che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforza il ruolo di Torino all'interno dell'organizzazione nazionale che rappresenta le piccole e medie imprese della comunicazione, della grafica, dell'editoria e della stampa.

Le nomine hanno portato anche altri importanti riconoscimenti al territorio torinese. Luciano Piovano, presidente della territoriale torinese di Unigec Confapi e alla guida di Pack Service Scatolificio, già componente di diritto del Comitato Direttivo, è stato nominato membro della Giunta di Presidenza, uno degli organi esecutivi dell'associazione.

Nel nuovo Comitato Direttivo Nazionale entra inoltre Enrico Grieco, di MoreNews Società Cooperativa, che rappresenterà il territorio torinese contribuendo alle attività e alle strategie dell'organizzazione a livello nazionale.