Addio all'ex succursale dell'Alfieri: in via Gioberti arriva un palazzo di design

L'ex succursale dell'Alfieri in via Gioberti 5 verrà abbattuta: al suo posto arriva un palazzo di design, con un'installazione artistica di Darya von Berner. Il via libera alla riqualificazione è arrivato dalla giunta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni.

Leggere nuvole di vapore

L'ex liceo, chiuso da un decennio, è ormai estraneo alla vita del quartiere. Dopo le demolizioni, al suo posto sorgerà un condominio di sei piani più attico: all'interno ci saranno appartamenti di diverse metrature, un giardino pensile e soluzioni all'avanguardia per il risparmio energetico, dal teleriscaldamento ai pannelli fotovoltaici. A rendere unico il progetto l'opera firmata dall'artista von Berner: leggere nuvole di vapore acqueo che emergeranno periodicamente dalla facciata, un richiamo poetico al tema dell'acqua come risorsa comune.

Rinasce l'ex fabbrica

Ma non è l'unica riconversione approvata dal Comune. E' destinata anche ad una nuova vita un'ex fabbrica di inizio Novecento a Barriera di Milano. In via Banfo 43 infatti verrà in parte demolito il complesso. che conserverà le caratteristiche principali: verrà cambiata la destinazione d'uso introducendo residenze, attività commerciali e uffici. Al piano terra nascerà anche uno spazio coperto aperto al pubblico, pensato per restituire agli abitanti del quartiere un luogo di incontro e passaggio.

"Come amministrazione - sottolinea l'assessore Mazzoleni - accompagniamo chi decide di investire su questi spazi, restituendo loro una funzione e un ruolo nella vita dei quartieri. In entrambi i casi il nostro obiettivo è incentivare la valorizzazione di ciò che già c'è, garantendo interventi sostenibili, di qualità e in linea con lo sviluppo urbanistico della città".

Per l'intervento di via Gioberti il contributo di costruzione è stimato in circa 447 mila euro, ai quali si aggiunge un contributo straordinario di circa 566 mila euro. Per il progetto di via Banfo gli oneri di urbanizzazione sono stimati in circa 175 mila euro e il contributo di riqualificazione in circa 213 mila euro.