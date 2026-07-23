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Centro | 23 luglio 2026, 13:09

La Circoscrizione 1 cambia casa, dal 27 luglio gli uffici traslocano in via Assarotti

Lasciata la storica sede di via Bertolotti, gli uffici si spostano negli spazi dell’ex istituto Albe Steiner

Il cartello che avvisa del trasferimento

Il cartello che avvisa del trasferimento

Dopo quasi 20 anni la Circoscrizione 1 cambia sede. Dal 27 luglio gli uffici del centro civico dicono addio alla vecchia scuola di via Bertolotti 10 (prima sede del liceo scientifico Galileo Ferraris) e si trasferiscono in via Assarotti 12 angolo via Bertola, vicino a corso Palestro. A cinquecento metri di distanza. All'interno di alcuni locali attualmente vuoti, un tempo sede dell'istituto Albe Steiner.

Il trasloco verrà completato entro il mese di agosto. I recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail rimarranno invariati. 

L'edificio che per anni ha ospitato i consiglieri della 1, situato tra le vie Antonio Meucci, Luigi Mercantini, Davide Bertolotti e corso Galileo Ferraris, ospitava un tempo la scuola professionale commerciale Maria Laetitia, con ingresso al civico 9 di via Meucci, e la scuola professionale Clotilde di Savoia proprio al numero 10 di via Bertolotti. Oggi dall'altro lato dell'immobile, in via Meucci 9, ha sede l'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici Valentino Bosso - Augusto Monti.


 

Redazione

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