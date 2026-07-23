La Circoscrizione 1 cambia casa, dal 27 luglio gli uffici traslocano in via Assarotti

Dopo quasi 20 anni la Circoscrizione 1 cambia sede. Dal 27 luglio gli uffici del centro civico dicono addio alla vecchia scuola di via Bertolotti 10 (prima sede del liceo scientifico Galileo Ferraris) e si trasferiscono in via Assarotti 12 angolo via Bertola, vicino a corso Palestro. A cinquecento metri di distanza. All'interno di alcuni locali attualmente vuoti, un tempo sede dell'istituto Albe Steiner.

Il trasloco verrà completato entro il mese di agosto. I recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail rimarranno invariati.

L'edificio che per anni ha ospitato i consiglieri della 1, situato tra le vie Antonio Meucci, Luigi Mercantini, Davide Bertolotti e corso Galileo Ferraris, ospitava un tempo la scuola professionale commerciale Maria Laetitia, con ingresso al civico 9 di via Meucci, e la scuola professionale Clotilde di Savoia proprio al numero 10 di via Bertolotti. Oggi dall'altro lato dell'immobile, in via Meucci 9, ha sede l'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici Valentino Bosso - Augusto Monti.



