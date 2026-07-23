Il CTO festeggia il suo pronto soccorso tutto nuovo: lavori a tempo di record per 500mila euro

Da gennaio a luglio, senza interruzioni e con disagi limitati al massimo. Così è arrivato al traguardo il cantiere che ha regalato al CTO il suo nuovo pronto soccorso. Questa mattina il taglio del nastro e il rilancio di una missione centrale per la città e per tutta la Regione.

500mila euro di fondi Arcuri

“Un’opera finanziata con i fondi Arcuri e che è già operativa da tempo, dalla spesa di quasi 500mila euro e che è stato realizzato senza mai interrompere il servizio. Un pronto soccorso che ha quasi 45mila utenti ogni anno, tra alta e bassa intensità”, dice il direttore generale Livio Tranchida. “Per noi il CTO è centrale e un’eccellenza con un grande ricambio generazionale in atto”.

Cosa c’è di nuovo

In particolare, sono stati realizzati un’area di pronto soccorso per pazienti infetti o sospetti tali e un’area per i non contagiosi, ma anche un’area di attesa post triage, una postazione dedicata agli infermieri e una zona di osservazione per i pazienti in barella. “Durante il mio mandato sono stati chiusi 59 cantieri - prosegue Tranchida - e ne sono stati aperti 47 negli ospedali della Città della salute: proseguono i lavori alla Cardiochirurgia delle Molinette mentre in autunno entrerà in azione la fase 1 del pronto soccorso delle stesse Molinette”.

Reputazione per il territorio

“La reputazione del CTO dà lustro al nostro territorio - commenta Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale -. Un servizio importante che non tralascia l’umanizzazione nei confronti dei pazienti, ma fonte di benessere anche per chi ci lavora”.