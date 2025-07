Bomba d'acqua a Torino: strada allagata in corso Vercelli, chiuso il sottopasso Donat Cattin

La strada allagata in corso Vercelli

Bomba d'acqua nel pomeriggio su Torino. In seguito alla forte pioggia si è allagato un tratto di corso Vercelli, in zona piazza Crispi.

I tombini, già intasati da detriti e foglie, si sono riempiti di acqua che si è riversata per la strada.

Rallentamenti sul traffico.

Situazione simile al sottopasso Donat Cattin chiuso per i tombini scoperchiati dall'acqua, mentre un albero è caduto su due autovetture in via Rocco Scotellar.

Un altro albero è caduto su lungo Stura Lazio e corso Brianza dove una pianta di sei metri si è abbattuta sulla carreggiata.