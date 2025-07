Ladri in azione nel centro di Torino: spaccata all'alba con pietre e calci contro la vetrina

Ennesima spaccata questa notte nel centro di Torino. L'obiettivo dei ladri, questa volta, è stato il negozio di cioccolata Il Gianduiotto situato sotto i portici di piazza Castello. Pochi giorni fa erano finiti nel mirino dei malviventi Sa Corte Noa in via Milano, dopo Baratti e Milano, il negozio di scarpe Scali.

Portato via il fondo cassa

D'estate il centro si svuota e i negozi diventano l'obiettivo dei piccoli delinquenti, spesso tossicodipendenti in cerca soltanto di qualche centinaia di euro. Al Gianduiotto, come in altri negozi senza merce di particolare valore, è stato trafugato solo il fondo cassa.

Pietre e calci contro la vetrina

Il furto è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, come visibile dalle telecamere di sorveglianza che non hanno però impedito la spaccata. Un uomo, nemmeno coperto al volto, ha usato pietre e calci per distruggere la grande porta di vetro del negozio che ha aperto solo un mese fa. Presa alla sprovvista, la proprietà probabilmente aumenterà la sicurezza con una porta blindata.

"Più controlli"

Daniel, l'amministratore del negozio, e la dipendente che è accorsa alle 5:30 alla chiamata della polizia, chiedono più controlli: "Strano che all'alba in centro a Torino non ci siano pattuglie, dovrebbero essere più presenti".