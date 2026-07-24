Innovazione e competitività, le aziende del territorio puntano ancora sulla squadra di Confindustria e Piemonte Innova

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla manifattura, la sicurezza informatica e tutto ciò che fa innovazione. Ecco alcuni dei punti cardine dell'accordo (rinnovato) tra Confindustria Piemonte e Fondazione Piemonte Innova. Senza dimenticare l'attenzione alla salute, al verde, alla transizione ecologica e la sostenibilità. L'intesa durerà fino al 31 dicembre 2030 e punta a sviluppare azioni di accompagnamento e supporto soprattutto alle pmi (che di solito hanno meno risorse, sia umane che economiche, per fare riceca e sviluppo) nei processi di trasformazione digitale con l’obiettivo di aumentare l’innovatività, la competitività e la resilienza.

Spazio al Digital innovation hub

Nel nuovo protocollo un ruolo strategico viene assegnato al Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d’Aosta, che sarà l’ente di riferimento per attività di assessment in ambito digitale per potenziare l’offerta di servizi alle imprese, con particolare attenzione anche all’upskilling e reskilling delle competenze digitali. Insieme, Confindustria Piemonte e Fondazione Piemonte Innova intendono anche lavorare sui bandi regionali, nazionali ed europei (Horizon Europe, Digital Europe Programme, fondi camerali) in merito a innovazione, IA, quantum computing, infrastrutture digitali e attrazione di investimenti.

Crescita delle filiere storiche

“Fondazione Piemonte Innova rappresenta per le imprese piemontesi un elemento di forte stimolo, ma anche un partner consolidato grazie a cui possono progettare il proprio sviluppo tecnologico. Intelligenza artificiale e Ict sono solo alcuni dei temi cardine del Piano Industriale Piemonte che dal 2021 Confindustria Piemonte sta portando avanti con la Regione, e su cui si potrà costruire la crescita delle imprese nelle filiere storiche del Piemonte, così come in quelle emergenti. Ecco perché questa collaborazione non si è mai interrotta ed ora proseguirà con obiettivi ancora più ambiziosi” dichiara Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte che rappresenta 5.750 imprese e circa 285.000 addetti diretti, ed è socio di maggioranza del Digital Innovation Hub Piemonte (DIHP), attraverso il quale accompagna le imprese piemontesi e valdostane nei percorsi di trasformazione digitale, mettendo a disposizione un portafoglio integrato di servizi specialistici.

Servizi e compeetenze

“Accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale è la missione di Fondazione Piemonte Innova. Il rinnovo di questo protocollo conferma il valore della collaborazione con Confindustria Piemonte, un partner strategico che ci permette di rafforzare e diffondere su tutto il territorio piemontese servizi, competenze e opportunità per le imprese, anche grazie alla sinergia con il Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d'Aosta, uno strumento fondamentale per accelerare la trasformazione digitale del sistema produttivo regionale. In uno scenario in cui intelligenza artificiale e cybersecurity stanno ridisegnando la competitività, fare sistema è la chiave per sostenere la crescita delle imprese e la competitività del Piemonte” dichiara Elena Baralis, presidente della Fondazione Piemonte Innova, la partnership pubblico-privata che dal 2002 promuove e sviluppa il Distretto tecnologico piemontese e che dal 2009 gestisce anche il Polo di Innovazione ICT e Multimedia, promosso dalla Regione Piemonte, che aggrega più di 330 soggetti attivi tra piccole, medie, grandi imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e, a partire dal 2012, è anche ente coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities, promosso dal MIUR.