 / Eventi

Eventi | 24 luglio 2026, 11:07

Arte e creatività in Val di Susa: torna "Pittori in Strada" a Chiomonte

Appuntamento il 26 luglio dalle 8

Arte e creatività in Val di Susa: torna &quot;Pittori in Strada&quot; a Chiomonte

L'arte incontra la bellezza della montagna. Domenica 26 luglio 2026, a partire dalle 8, le vie di Chiomonte prenderanno vita grazie all'attesa manifestazione Pittori in Strada. L'evento trasformerà il centro storico in una vera e propria galleria estemporanea, dove i visitatori potranno passeggiare tra i cavalletti degli artisti e osservare la nascita di nuove opere. L'organizzazione dell'evento è curata dalla Pro Loco Chiomonte APS, realtà da sempre in prima linea nella valorizzazione culturale e turistica della Val di Susa. 

Questa giornata offre un'opportunità unica ai partecipanti per esprimere la propria visione pittorica, lasciandosi ispirare dagli scorci storici del paese. La manifestazione punta a stimolare il talento diffuso e ad avvicinare il pubblico di ogni età al fascino delle arti visive.  A coronamento della giornata di pittura, una giuria esaminerà i lavori realizzati e verranno premiate le prime tre opere classificate. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione cittadina e le sue iniziative, visitate il sito del Comune di Chiomonte

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium