Le auto abbandonate diventano ricovero di tossici e ladri: "Sono 2 anni che aspettiamo una rimozione"

Le due auto dormitorio in via Ozegna

Auto abbandonate da due anni, bloccate per fermi amministrativi, trasformate in dormitorio, nascondiglio per la droga o - peggio - direttamente narcosala. E' l'ultima denuncia dei residenti di via Ozegna, quartiere Barriera di Milano, che in più occasioni si sono rivolti alle forze dell'ordine chiedendo la rimozione dei veicoli. Fino ad oggi, però, la situazione non è cambiata di una virgola.

Doppio problema

Il problema, secondo i cittadini, è doppio. Da una parte c'è l'allarme sicurezza, dall'altro la mancanza dei posti auto a disposizione (che si potrebbe risolvere facilmente portando via i mezzi). Ma per ovvi motivi - viste le criticità della zona - la precedenza è data al fronte spaccio e degrado. "Qui il via vai è continuo. E nessuno si sente tranquillo. Ci chiediamo quanto tempo ci vorrà prima di un intervento efficace".

Le auto e il bivacco

Si tratta di una Suzuki Grigia e di una Opel Astra Station Wagon di colore blu. "In quest'ultima - racconta l'autore della segnalazione -, bivaccano anche le prostitute, che portano persino i loro clienti. E spesso vediamo dentro materiale (orologi e altro) di dubbia provenienza. Secondo noi merce rubata".

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. "Purtroppo il problema è reale, come dimostrano le segnalazioni con foto delle famiglie - precisa Lomanto -. Ci auguriamo che l'iter per la rimozione possa essere velocizzato, in modo da rimuovere il prima possibile quelle auto che oggi creano solo disagio".