Un semestre di crescita, innovazione e comunità: il bilancio di Fondazione DIG421

Grandi eventi e sinergie

La prima metà dell'anno ci ha visti offrire un palcoscenico importante ad eventi, convegni e momenti di rilievo all’insegna del confronto di competenze ed idee.

Abbiamo ospitato esperti, istituzioni e professionisti, creando connessioni cruciali per lo sviluppo tecnologico, sociale e culturale del nostro territorio.

Ogni appuntamento è stato un tassello fondamentale per consolidare la nostra missione: facilitare il dialogo tra professionisti e piantare i semi del futuro.

Su tutti, il ciclo sull'AI con Andrea Daniele Signorelli, Alessandro Aresu ed Emilio Cozzi, è stato un'occasione per spaziare tra geopolitica, economia, marketing, innovazione e settori aerospaziali.

Generazione421

Il vero cuore pulsante di questi mesi è stato il progetto Generazione421.

Abbiamo avuto il privilegio di accogliere tantissimi studenti dalle scuole ogni ordine e grado della provincia di Cuneo, dai più grandi delle scuole superiori fino ai più piccini della scuola dell’infanzia e dell’estate ragazzi.

I ragazzi hanno potuto esplorare gli spazi della Fondazione e vivere da vicino la magia del Parco Tesiland. Attraverso laboratori dedicati, percorsi didattici e giochi all'aperto, realizzati con la collaborazione dell’associazione Colline di Giuca, il parco si è trasformato in un'aula a cielo aperto nel quale si sono uniti apprendimento e divertimento.

Il Parco Tesiland vi aspetta per tutta l'estate!

Se le attività didattiche si fermano per la pausa estiva, le porte della Fondazione rimangono aperte per tutta la comunità. Vi ricordiamo che l’accesso al Parco Tesiland è libero e completamente gratuito nella fascia oraria 8:00 - 21:30, ogni giorno della settimana per tutta l'estate.

Che sia per una passeggiata, un momento di relax o per far giocare i bambini, il parco è a disposizione di chiunque voglia viverlo.

Inoltre, vi aspettiamo giovedì 27 agosto e giovedì 3 settembre per un ciclo di appuntamenti speciali con "Cinema d'altri tempi", la nostra rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, un'occasione unica per riscoprire insieme i grandi classici che hanno fatto la storia dell'animazione.

Potete trovare tutti i dettagli sul programma e le modalità per iscriversi sul nostro sito ufficiale https://www.tesiland.it/. Non mancate!

La Fondazione ringrazia tutti coloro che hanno reso speciale questo primo semestre del 2026.

Buona estate da Fondazione DIG421!