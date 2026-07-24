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Eventi | 24 luglio 2026, 11:09

Domenica di gioco e grande divertimento a Meana di Susa

Appuntamento per ragazzi ed adulti

Domenica di gioco e grande divertimento a Meana di Susa

Domenica 26 luglio la Pro Loco di Meana di Susa propone una giornata speciale all'insegna del sorriso e della condivisione. Il cuore dell'evento sarà un avvincente torneo a squadre pensato per coinvolgere non solo i ragazzi, ma anche tutti gli adulti desiderosi di mettersi alla prova in sfide avvincenti e dinamiche. L'iniziativa è stata progettata per accogliere famiglie e visitatori di ogni età in totale spensieratezza. 

Gioco libero

Accanto alle sfide principali del torneo, verrà allestita un'area interamente riservata al gioco libero per i bambini più piccoli.. Al termine delle attività e delle premiazioni, la giornata si concluderà nel migliore dei modi: la Pro Loco offrirà infatti una ricca e golosa merenda aperta a tutti i partecipanti. Sarà l'occasione perfetta per fare comunità, rinfrescarsi e celebrare insieme il successo di una domenica estiva indimenticabile nel cuore della Valle di Susa. 

comunicato stampa

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