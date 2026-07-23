Da venerdì 31 luglio gli Scavalcamontagne di scena nelle Valli di Lanzo

Il cuore dell’estate degli Scavalcamontagne batte ancora una volta nelle Valli di Lanzo. Dal 31 luglio al 14 agosto, la compagnia di artisti professionisti tornerà a percorrere i sentieri delle valli torinesi per la settima edizione della tournée che affrontano rigorosamente a piedi, con lo zaino in spalla.

Sebbene la stagione 2026 segni un’importante evoluzione con lo sdoppiamento della compagnia e l’inserimento di linguaggi circensi, per le Valli di Lanzo si è scelto di confermare la tradizione: il pubblico potrà assistere alle proposte di teatro musicale che hanno reso il progetto un appuntamento fisso per il territorio.

Il nucleo artistico sarà composto, per questa fase, dai due fondatori Irene Geninatti Chiolero (soprano lirico) e Danilo Ramon Giannini (attore e performer), accompagnati al pianoforte da Stefano Nozzoli. Nelle ultime tappe, a partire dalla data di Balme, la musica dal vivo vedrà protagonista la fisarmonica di Julyo Fortunato, compagna ideale per le ascese più impegnative.

Il gruppo attraverserà l'area passando dalla Val di Viù alla Val Grande, per concludere nella Val d’Ala, dove il tour culminerà ai 2659 metri del rifugio Bartolomeo Gastaldi, storico punto di accesso per l'Uia di Ciamarella.

Il calendario e gli spettacoli

L’apertura nelle Valli di Lanzo avverrà venerdì 31 luglio, alle 18, a Traves, nell'area mercatale, con “Ricette e sinfonie”. Lo spettacolo è un divertente manuale di seduzione che esplora il legame tra cibo ed eros attraverso arie d’opera e canzoni d’altri tempi. Il titolo verrà replicato giovedì 13 agosto alle 17,30 a Balme, nella piazza antistante la chiesa.

Sabato 1° agosto, alle 21, a Lemie (piazza Don Girardi) debutterà per le valli “Ok il pezzo è giusto”, un format unico in cui il pubblico sfida gli artisti decidendo la scaletta musicale. Le repliche sono previste per mercoledì 5 agosto alle 16,30 a Monastero di Lanzo (frazione Chiaves) e martedì 11 agosto alle 21 a Ceres (piazza Municipio).

Domenica 2 agosto, alle 18,15 a Pessinetto, al Santuario di Sant’Ignazio, andrà in scena “Summertime”, una sfida a colpi di note tra la lirica e lo swing. Lo spettacolo sarà riproposto giovedì 6 agosto, alle 21, a Chialamberto (salone comunale) e chiuderà la tournée nelle valli venerdì 14 agosto, alle 17,30, al rifugio Bartolomeo Gastaldi

Grande attesa per la novità 2026, “Primo appuntamento”, in scena martedì 4 agosto alle 21 a Viù (frazione Bertesseno). Lo spettacolo, definito da un critico come una narrazione capace di aprire uno “squarcio lirico pieno e vero, di quelli che ti raggiungono senza preavviso”, esplora con ironia le ansie di un incontro galante: ne è stata lodata la “messa in scena, ironica e mai volgare, di tutto ciò che ci portiamo dentro senza saperlo” attraverso l'intervento di "fantasmi personali" che arricchiscono il racconto con scambi di ruoli sapidi e intelligenti. Le repliche si terranno venerdì 7 agosto alle 18 a Groscavallo, frazione Alboni (con un rinfresco alla fine, offerto da Rossella Manzone Medici del Vascello, madrina del progetto Scavalcamontagne) e domenica 9 agosto alle 21 a Mezzenile (PalaSanRocco).

Infine, sabato 8 agosto alle 21 a Cantoira (nel Salone delle Feste) verrà presentato “Alzati e cammina”, riflessione sognante sul senso del viaggio. Un evento speciale si terrà mercoledì 12 agosto a Ceres, in collaborazione con il Corpo musicale alpino di Ceres: “La banda ci ha invitato a condividere alcuni brani con loro – spiega Irene Geninatti Chiolero – e noi ne siamo davvero onorati, in una zona d’eccellenza per quanto riguarda queste formazioni”.