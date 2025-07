Bici lanciate dai Murazzi, una nuova telecamera in Lungo Po Armando Diaz

Operai al lavoro per l'installazione della videocamera

I tecnici della Città sono al lavoro da questa mattina per l’installazione di una nuova telecamera per la video sorveglianza dei Murazzi, che sarà posizionata in Lungo Po Armando Diaz.

L’installazione risponde ad una esigenza di controllo del territorio, andandosi ad aggiungere agli occhi elettronici già presenti nell’area e arricchendo i punti di osservazione, e costituirà anche l’opportunità di testare un nuovo modello di apparecchiatura di ultima generazione.

La telecamera infatti non necessita di cablaggi di fili a terra, rendendo più rapida l’installazione, ed è alimentata attraverso pannelli solari.

Terminata l’installazione ed espletati gli atti amministrativi necessari per l’accensione, nei prossimi giorni verrà messa in funzione.