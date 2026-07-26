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Tegola Basket Torino, Robert Allen saluta la Reale Mutua: esercitata l'uscita per l'estero

L'ala americana sblocca la clausola di rescissione del contratto valido fino al 2027

Robert Allen

Reale Mutua Basket Torino comunica che l’atleta Robert Allen ha esercitato una clausola di uscita prevista sul contratto che lo legava alla società gialloblù fino al 30 giugno 2027, per accettare una proposta di un club di un campionato estero. Basket Torino ringrazia Robert per l’impegno mostrato nel corso della stagione 2025/2026, in cui ha chiuso come 4° miglior realizzatore (18.9 punti di media) e 2° miglior rimbalzista (9.9 rimbalzi) del campionato. Tutto il club gli augura il meglio nel prosieguo del suo percorso professionale.



Robert Allen

Comunicato stampa

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