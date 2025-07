A Nichelino in dirittura d'arrivo i lavori per l'ampliamento del cimitero

Al cimitero di Nichelino 440 nuovi loculi nel campo 12 andranno a sommarsi agli 800 già realizzati nel 2021, in piena epoca Covid, nei blocchi est e ovest e alle 444 cellette ossarie. I lavori, iniziati nell'ottobre dello scorso anno per un investimento totale di circa 850 mila euro, stanno concludendosi in questi giorni.

"Nuovi spazi per far fronte alle crescenti richieste"

"Abbiamo problemi di spazio nel nostro cimitero - ha spiegato l'assessora ai Servizi Demografici e vicesindaca Carmen Bonino - questo è dovuto in primis al saldo demografico negativo, che ha visto 300 nascite a fronte di 570 morti lo scorso anno, ma anche alle numerose estumulazioni, che obbligano a conservare le salme per altri 5 anni. E intanto le richieste si fanno sempre più numerose e servono ulteriori spazi".

Sono già in programma ulteriori lavori di ampliamento, con la costruzione di nuovi loculi e ossari a completamento del campo 12, che saranno realizzati ottenendo il massimo rendimento dagli spazi al momento non sfruttati. In più, anche i campi 3 e 4 necessitano di interventi urgenti. "Invece di lavori di manutenzione, andremo a rifare completamente le aree che si svuoteranno, per avere una struttura nuova ed efficiente", ha spiegato Bonino.

Previsti ulteriori interventi e lavori di ampliamento

"Dove non si potrà rifare, si interverrà con la manutenzione, anche per quanto riguarda il campo 5, oltre alla sostituzione della cancellata d'ingresso della parte nuova", ha concluso la vicesindaca di Nichelino. Saranno anche piantumati nuovi cipressi, per regalare maggiore verde al camposanto, dopo che l'area prospiciente l'ingresso della parte vecchia era stata interessata dal taglio di alcune piante.