Sul Forte di Exilles attrezzata la "Falesia dei Lupi", nuova via di scalata

Il Forte di Exilles, storico simbolo monumentale della Val di Susa, si trasforma in una palestra a cielo aperto per gli amanti della montagna. Sul maestoso muraglione della fortezza è stata infatti attrezzata una nuova e suggestiva via di scalata, battezzata "Falesia dei Lupi". L'opera unisce sport, valorizzazione del patrimonio e turismo sostenibile, offrendo agli appassionati di arrampicata sportiva un'esperienza verticale unica a ridosso di pareti cariche di storia.

Il taglio del nastro

A presentare l'iniziativa sono state l'amministrazione Comunale di Exilles e l'assessore regionale Gianluca Vignale, che hanno evidenziato il valore strategico del progetto per il rilancio del territorio. L'intervento punta a coniugare la maestosità architettonica del complesso storico con la promozione delle attività outdoor, posizionando l'area tra le mete di riferimento per il turismo attivo.

Il taglio del nastro è fissato per questo sabato 25 luglio alle 16, momento in cui la struttura verrà ufficialmente aperta al pubblico con dimostrazioni dal vivo. L'appuntamento richiamerà atleti, appassionati e cittadini curiosi di scoprire da vicino questa nuova parete attrezzata, destinata a diventare un punto di forza per l'offerta sportiva locale.