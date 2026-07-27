Osasco, la Società Operaia celebra Beppe Gilli e apre le porte ai giovani

La Società Operaia ed Agricola di Mutuo Soccorso di Osasco celebra il passato, assegnando la presidenza onoraria a Giuseppe ‘Beppe’ Gilli, e intanto punta al futuro, invitando i giovani a bere assieme l’aperitivo.

Mercoledì 15 luglio, alla sede dell’associazione in via Sommellier 14, i soci hanno rinnovato il direttivo con tante riconferme e con qualche novità. Franco Picatonotto è stato riconfermato presidente: “Per l’occasione abbiamo assegnato il riconoscimento di presidente onorario al mio predecessore, Giuseppe ‘Beppe’ Gill, che ha guidato la società per quasi trent’anni: dal 1995 al 2023”. Inoltre Gilli aveva preso le redini dell’associazione in un momento particolarmente delicato: “Era intervenuto in un momento di difficoltà per la vita sociale e aveva preso in mano l’attività con spirito intraprendente – racconta Picatonotto –. È stato lui, ad esempio, a fondare il Museo dell’ingegno contadino, in un locale di una cascina del Castello, che è stato visitabile per diversi anni”.

Assieme a Picatonotto, mercoledì, sono state riconfermate le altre cariche: Francesco Gallo come tesoriere e Dante Roggia segretario. C’è una novità invece tra i consiglieri: è entrata Anna Borio Calliero che ora affianca Claudio Gariglio, Guido Geuna e Luigi Viotto.

“Per tutti noi l’obiettivo dei prossimi anni di mandato è riuscire a coinvolgere nuovamente i giovani – annuncia Picatonotto –. Siamo ottimisti sul riuscirci perché li vediamo attivi nel paese e la rinascita dell’oratorio, proprio grazie all’impegno di alcuni di loro, ha rappresentato per tutti un buon segnale”. Per farlo l’idea è di invitarli a scoprire la Società Operaia di Mutuo Soccorso: “Stiamo pensando di organizzare di momenti di incontro, come un aperitivo da consumare tutti assieme, per presentargli le nostre attività”.