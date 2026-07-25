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Attualità | 25 luglio 2026, 14:00

Temporali in arrivo sul Piemonte: è allerta gialla su tutta la regione

Marcato peggioramento del tempo dal pomeriggio di oggi. Attesi fenomeni intensi

Temporali in arrivo sul Piemonte

Temporali in arrivo sul Piemonte

Confermata per il pomeriggio di oggi (sabato 25 luglio)con la sola esclusione dei settori relativi alle valli Tanaro (F), Belbo e Bormida (G) e Scrivia (H), per domenica 26 luglio si estenderà a tutto il Piemonte l’allerta gialla per temporali diramata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa).

"Oggi pomeriggio marcato peggioramento del tempo – si legge nel bollettino –, con temporali sui rilievi alpini in successiva estensione alle pianure occidentali e settentrionali in serata e sull'Appennino nella notte. Sono attesi fenomeni intensi, accompagnati da raffiche di vento, fulminazioni e possibili grandinate. Attenuazione nella mattinata di domenica, moderata instabilità pomeridiana sui rilievi nel pomeriggio ed esaurimento in serata".

Redazione

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