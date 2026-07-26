Torino verso la neutralità climatica: al via il progetto per quartieri a energia positiva

Il Politecnico di Torino, attraverso il Dipartimento Energia "Galileo Ferraris" (DENERG), in collaborazione con il Comune di Torino e nell'ambito del progetto europeo TIPS4PED, invita cittadini, cittadine e attività commerciali a partecipare a un'iniziativa per promuovere la sostenibilità energetica.
I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente un dispositivo per monitorare in tempo reale i consumi e la produzione di energia elettrica. Inoltre, un numero limitato di partecipanti potrà ricevere in comodato d'uso gratuito un impianto fotovoltaico da balcone.
L'obiettivo del progetto è sperimentare nuove tecnologie per aiutare Torino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e supportare lo sviluppo dei quartieri a energia positiva.
La manifestazione di interesse è aperta fino al 30 settembre 2026.
Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online di manifestazione di interesse. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto TIPS4PED.