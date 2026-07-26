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Attualità | 26 luglio 2026, 13:35

Torino verso la neutralità climatica: al via il progetto per quartieri a energia positiva

Famiglie e attività commerciali potranno partecipare alla sperimentazione del Politecnico nell’ambito del progetto europeo TIPS4PED

Torino verso la neutralità climatica: al via il progetto per quartieri a energia positiva

Il Politecnico di Torino, attraverso il Dipartimento Energia "Galileo Ferraris" (DENERG), in collaborazione con il Comune di Torino e nell'ambito del progetto europeo TIPS4PED, invita cittadini, cittadine e attività commerciali a partecipare a un'iniziativa per promuovere la sostenibilità energetica.

I partecipanti selezionati riceveranno gratuitamente un dispositivo per monitorare in tempo reale i consumi e la produzione di energia elettrica. Inoltre, un numero limitato di partecipanti potrà ricevere in comodato d'uso gratuito un impianto fotovoltaico da balcone.

L'obiettivo del progetto è sperimentare nuove tecnologie per aiutare Torino a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e supportare lo sviluppo dei quartieri a energia positiva.

La manifestazione di interesse è aperta fino al 30 settembre 2026.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online di manifestazione di interesse. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto TIPS4PED.

Comunicato stampa

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