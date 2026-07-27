Rosanna Dell'Olio spiega come scegliere il giusto professionista di trucco permanente

Ogni settimana ricevo messaggi da donne che stanno pensando di sottoporsi a un trattamento di trucco permanente. Molte di loro mi pongono la stessa domanda: «Rosanna, come faccio a capire a chi posso affidarmi?». È una domanda che apprezzo profondamente, perché scegliere il professionista giusto significa scegliere chi avrà la responsabilità di valorizzare il proprio volto rispettandone l'armonia e l'unicità.

Il trucco permanente accompagnerà il viso per anni e merita attenzione, consapevolezza e il tempo necessario per essere valutato con serenità. Negli ultimi anni il settore è cresciuto enormemente: social network, fotografie e offerte rendono tutto apparentemente semplice, ma una scelta importante non dovrebbe mai basarsi soltanto su un'immagine o su una promozione.

Il prezzo racconta soltanto una parte della storia. È naturale confrontare più preventivi, ma il costo non dovrebbe essere il principale criterio di scelta. Come accade quando ci affidiamo a un medico o a un altro professionista, anche nel trucco permanente è fondamentale valutare esperienza, preparazione, risultati e trasparenza.

Ogni volto è diverso. Cambiano la pelle, le proporzioni, le sopracciglia, le labbra e perfino il modo in cui il pigmento guarisce. Per questo ogni progetto deve essere personalizzato e preceduto da una consulenza accurata.

L'esperienza non si improvvisa. È il risultato di anni di studio, aggiornamento continuo e migliaia di casi affrontati. Le fotografie sono importanti, ma osservate soprattutto la naturalezza dei risultati e, quando possibile, chiedete di vedere lavori completamente guariti.

Leggete con attenzione anche le recensioni e dedicate il giusto valore alla consulenza iniziale: è il momento in cui il professionista ascolta, valuta e costruisce insieme alla cliente il progetto più adatto.

Nel corso della mia carriera ho incontrato molte persone costrette a correggere lavori eseguiti senza la dovuta competenza. Correzioni e rimozioni possono richiedere mesi di tempo e costi superiori rispetto a un trattamento realizzato correttamente fin dall'inizio.

Il consiglio che darei a ogni donna è semplice: non abbiate fretta. Informatevi, confrontate più professionisti, fate domande e scegliete chi vi trasmette competenza, fiducia e serenità. Il vostro volto vi accompagnerà ogni giorno della vostra vita. Merita una scelta fatta con attenzione, consapevolezza e rispetto.

Rosanna Dell'Olio

Dermopigmentista • Master Trainer





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