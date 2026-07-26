Piemonte digitale: SPID e CIE diventano la chiave d'accesso per tutti i servizi online

A distanza di quasi 5 anni dal loro lancio, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica CIE) sono diventate le principali chiavi di autenticazione sia per i cittadini che per le imprese. Uno dei risultati ottenuti? La semplificazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Infatti, ad oggi, sia SPID che CIE consentono di accedere in modo immediato e sicuro a diversi servizi online con pochi clic e senza la necessità di ricordare credenziali diverse per ciascun portale. Tant’è che, a conti fatti, l'identità digitale sta diventando uno strumento indispensabile per sbrigare procedure di ogni tipo. Dalla sanità ai pagamenti, fino alla consultazione di documenti e alle pratiche amministrative.

In questa guida vedremo quali sono le piattaforme che hanno beneficiato di questa evoluzione digitale, nonché il segreto del successo di SPID e CIE in una regione come la nostra, oggi prima in Italia negli ITS Academy e sempre più attenta al progresso.

I servizi a cui è possibile accedere

I servizi online a cui è possibile accedere tramite SPID e Carta d'Identità Elettronica (CIE) riguardano sia la Pubblica Amministrazione che numerose piattaforme private. Nella fattispecie, in Piemonte consentono di entrare nell'area personale del Fascicolo Sanitario Elettronico per consultare referti, prenotare visite, gestire prescrizioni e accedere ad altri servizi sanitari regionali.

Il grande vantaggio consiste nel fatto che con le stesse credenziali è possibile navigare all’interno di altri portali istituzionali come quelli di INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni e Regione Piemonte. Attivata come strumento di semplificazione delle pratiche amministrative con lo scopo di velocizzare le richieste di documenti eliminando la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli pubblici, negli ultimi anni, l'autenticazione digitale ha trovato spazio anche su piattaforme meno istituzionali, siti di gioco compresi.

I vantaggi di SPID e CIE

Queste modalità di accesso semplificato sono state introdotte nei portali pubblici e privati autorizzati per i numerosi vantaggi che portano sia agli utenti sia ai gestori dei servizi. Infatti, mentre le istituzioni ottengono una maggiore capacità di controllo e monitoraggio, i cittadini guadagnano in semplicità, velocità e sicurezza. Tutti i vantaggi di SPID e CIE ruotano attorno alla possibilità di un'unica identità digitale utilizzabile per accedere a un'ampia gamma di piattaforme pubbliche e private, evitando dunque la creazione di numerosi account differenti.

L’utilizzo è così diffuso che anche alcune piattaforme di gioco online hanno scelto di integrare SPID e CIE per rafforzare la sicurezza delle procedure di registrazione e identificazione degli utenti, il tutto per ridurre il rischio di furti d'identità, accessi non autorizzati e profili falsi. Inoltre, per fare in modo che sempre più giocatori adottassero questi sistemi di accesso, i siti di settore hanno reso disponibili dei bonus casinò spid , riscattabili da chiunque effettuasse il login tramite SPID o CIE. Insomma, in tal caso, l’utente ne giova in velocità, ma anche in promozioni a cui, diversamente, non avrebbe avuto accesso. Insomma, tutto il sistema digitale vira in questa direzione.

Ma come utilizzare questi servizi? È sufficiente entrare nel sito della piattaforma interessata e selezionare l'opzione "Entra con SPID" oppure "Entra con CIE". Nel primo caso occorre scegliere il proprio gestore di identità digitale, inserire username e password e confermare l'accesso tramite l'app del provider o il codice temporaneo (OTP). Nel secondo caso, invece, è possibile autenticarsi con l'app CieID su uno smartphone dotato di tecnologia NFC , oppure tramite un lettore di smart card collegato al computer, inserendo il PIN della Carta d'Identità Elettronica.

Una volta completata la verifica dell'identità, il sistema reindirizza automaticamente all'area riservata del servizio, consentendo di operare in modo immediato e con la garanzia che l'accesso sia protetto da elevati controlli di sicurezza standardizzati.















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