Trail delle Colline 2026: riparte l‘attesissima sfida sul Sentiero Berruti

Domenica 4 ottobre il Trail delle Colline torna protagonista con l'ottava edizione di uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio. Organizzata dalla ASD Hope Running APS in collaborazione con l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso,, la manifestazione è pronta ad accogliere centinaia di atleti e appassionati della natura provenienti da tutto il Piemonte e da buona parte del Nord Italia.

Il Comitato Organizzatore, guidato da Giovanni Mirabella, sta preparando un'edizione ricca di novità, pensata per soddisfare sia i runner più competitivi sia chi desidera semplicemente vivere una mattinata all'aria aperta nello splendido scenario della collina che sovrasta Chivasso.

La notizia più attesa è il ritorno del TdC Lungo, non inserito nel programma dello scorso anno a causa dell'alluvione che nell'aprile 2025 ha duramente colpito la collina. Il percorso torna rinnovato con una distanza di 23 km e 900 metri di dislivello, offrendo agli atleti più esperti una sfida tecnica e affascinante.

Accanto alla gara regina saranno protagonisti in campo competitivo anche il TdC Corto di 13 km e 600 metri di dislivello, ideale per chi vuole mettersi alla prova sulla media distanza, e il TdC Dog di 13 km, dedicato agli appassionati che desiderano condividere l'esperienza di gara con il proprio cane.

Come da tradizione, spazio anche alla solidarietà con l’eco-camminata di 6 km e 300 metri di dislivello, un percorso alla portata di tutti che collegherà il centro di Chivasso alla piazza di San Genesio, frazione di Castagneto Po. L'iniziativa sosterrà la Borsa di Studio “Fabio Santa”, confermando l'attenzione del Trail delle Colline verso i valori della partecipazione, dell'inclusione e dell'impegno sociale.

Dal 2019 il Trail delle Colline è molto più di una competizione sportiva: è un evento capace di valorizzare il territorio, promuovere la pratica sportiva e far conoscere il suggestivo Sentiero Berruti attraverso un'esperienza che unisce agonismo, natura e convivialità.

Musica, divertimento, emozioni, sorrisi e spirito competitivo saranno ancora una volta gli altri immancabili ingredienti di una giornata che si preannuncia indimenticabile, pronta come sempre a riportare la collina al centro della scena.

L'appuntamento è quindi fissato per domenica 4 ottobre: il Trail delle Colline è pronto a ripartire, più forte e più coinvolgente che mai.

Le iscrizioni sono aperte online all’indirizzo https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026 oppure presso la Hope Running di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso e via Whatsapp al 371 517 2531.

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

- TdC Lungo (23 km)

€ 25 → fino al 20 luglio 2026

€ 30 → dal 21 luglio a 31 agosto 2026

€ 35 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026



- TdC Corto (13 km)

€ 15 → fino al 20 luglio 2026

€ 20 → dal 21 luglio a 31 agosto 2026

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026



- TdC Dog (13 km)

€ 15 → fino al 20 luglio 2026

€ 20 → dal 21 luglio a 31 agosto 2026

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026



- Eco-camminata solidale “Insieme per il sentiero Berruti” (6 km)

- Adulti

€ 13 → fino al 31 agosto 2025

€ 15 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10 (valido sempre)

- Pacchetti Famiglia (validi sempre esclusivamente nei punti fisici di iscrizione fisici e via Whatsapp)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 23)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 33)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 36)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 43)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 46)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 49)

1 adulto + 4 bambini → € 48 (invece di € 53)

2 adulti + 3 bambini → € 51 (invece di € 56)

3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 59)

4 adulti + 1 bambino → € 54 (invece di € 62)

2 adulti + 4 bambini → € 60 (invece di € 66)

3 adulti + 3 bambini → € 61 (invece di € 69)

4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 72)

Per gruppi superiori alle 7 persone e per iscrizioni via Whatsapp: 371 517 2531

Tutte le info relative all8° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.traildellecolline.it

• Iscrizioni: https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019