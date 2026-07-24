Coopstartup Piemonte, le start up delineano un futuro sociale, ma anche legato a energia, sport, comunità e pet therapy

Cinquemila euro ciascuno a fondo perduto, per provare a dare corpo alle nuove idee di cooperazione. Il mondo delle Start up entra anche nel settore coop e nella mattinata di oggi sono stati premiati i sei progetti vincitori (oltre a tre premi speciali) della quarta edizione di Coopstartup Piemonte, il bando promosso da Legacoop Piemonte con il contributo del fondo mutualistico Coopfond per sostenere la nascita di nuove imprese cooperative.

I sei progetti vincitori sono Agorà 3.0, Granda College, CER Merak, CO-IMPACT, Insaid, Etichub e, insieme alla somma a fondo perduto, riceveranno anche voucher per attività di consulenza e formazione specialistica. Selezionati tra i 15 progetti che hanno completato il percorso formativo previsto dal bando, operano in ambiti che spaziano dall'impresa sociale alle cooperative di comunità e alle Comunità Energetiche Rinnovabili, fino a settori innovativi come lo sport, la pet therapy e la ricerca e analisi dei dati.

Accanto ai sei premi principali sono stati assegnati anche tre riconoscimenti speciali. Granda College e CONteSTO hanno ricevuto i due premi, del valore di 5.000 euro ciascuno, messi a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per i progetti che si sono distinti per il maggiore impatto sociale e culturale. Il premio promosso da Nova Coop, dedicato ai temi della sostenibilità, è stato invece assegnato a Vi.Co futura.

"Coopstartup Piemonte si conferma un importante laboratorio di innovazione cooperativa per il territorio. Cresce ogni anno il numero dei progetti che, grazie a questo percorso, si trasformano in cooperative attive. Le giovani generazioni dimostrano una particolare attenzione ai temi della sostenibilità, del benessere e delle opportunità offerte dal digitale e dalle nuove tecnologie: ambiti che rappresentano una sfida e, allo stesso tempo, una prospettiva di sviluppo per il movimento cooperativo. Grazie alla rete di partner costruita negli anni, siamo inoltre in grado di accompagnare concretamente i gruppi nella trasformazione delle loro idee imprenditoriali in imprese cooperative", commenta il presidente di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio.