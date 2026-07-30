Era ai domiciliari, ma continuava a spacciare: in casa aveva un chilo di droga

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino un 24enne: il ragazzo si trovava ai domiciliari, ma continuava a spacciare. Gli agenti sono intervenuti dopo che il giovane, nei giorni precedenti, fosse uscito di casa provocando un incidente stradale a seguito del quale era anche stato trasportato in ospedale.

I poliziotti hanno così deciso di effettuare un controllo a sorpresa nella casa del 24enne a Regio Parco. Anche in questo caso, il giovane non è stato trovato nell’alloggio in cui stava scontando la misura alternativa, ma presso quello della compagna che abita nello stesso palazzo.

Droga e soldi

Da subito gli agenti, entrando nell’alloggio, hanno avvertito un forte odore riconducibile a cannabinoidi: la perquisizione dei locali ha consentito di trovare e sequestrare circa 850 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 900 € in contanti.

Il 24enne è stato arrestato per la detenzione dello stupefacente, con l’aggravante di aver commesso il fatto mentre era ai domiciliari: è, inoltre, stato indagato per gli episodi di evasione commessi.