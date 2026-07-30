Incidente sulla A5 in direzione Aosta: autostrada chiusa prima di Volpiano

Incidente sulla A5 in direzione Aosta: autostrada chiusa per un tratto verso le montagne. Poco prima delle 8 si è verificato un sinistro sull'autostrada Torino-Aosta: poco prima dello svincolo di Volpiano si sono tamponati due mezzi pesanti, coinvolgendo anche un'automobile. A causa dell'impatto un tir si è intraversato sulla carreggiata, finendo fuori strada con il vano guidatore: il pianale posteriore ha occupato per intero due corsie.

Tratto chiuso

A causa dello scontro, è stato chiuso il tratto tra Barriera di Torino nord e Volpiano in direzione di Courmayeur, con obbligo di uscita. Nell'area si registrano forti disagi alla circolazione: il traffico è quindi deviato sulle strade provinciali e comunali. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, che sta trasportando un ferito grave ma cosciente all'ospedale CTO di Torino.

Nell'impatto anche altri due occupanti dei mezzi hanno riportato lesioni, fortunatamente meno serie: per loro è stato disposto il trasferimento nei nosocomi vicini. Presente anche la Polizia Autostradale.