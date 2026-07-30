Poliziotto di Torino salva un ragazzo dopo un incidente stradale a Taranto

Un intervento tempestivo e decisivo ha visto protagonista lo scorso 17 luglio un poliziotto di Torino che, mentre si trovava nel Tarantino a Massafra libero dal servizio, è accorso in aiuto di un giovane rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Dopo aver sentito un forte boato provenire dalla Strada Statale 7 Appia, il poliziotto ha raggiunto il luogo dell’accaduto, trovandosi di fronte a un violento scontro tra due autovetture.

Giunto sul posto, il poliziotto si è subito reso conto della gravità della situazione: mentre gli occupanti di uno dei veicoli erano riusciti a uscire autonomamente, all’interno dell’altra automobile un ragazzo di 19 anni era rimasto privo di sensi, seduto al posto di guida e in condizioni critiche.

Fumo dal motore

Senza esitare,l 'agente ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Nel frattempo, accortosi del fumo che proveniva dal vano motore e delle temperature particolarmente elevate, ha utilizzato dell’acqua per raffreddare il veicolo e ridurre il rischio di un possibile incendio.

Ha poi dedicato tutte le proprie attenzioni al giovane ferito, restando al suo fianco fino all’arrivo dell’ambulanza. Gli ha rinfrescato il volto e la testa con acqua, controllandone costantemente le condizioni e fornendogli la prima assistenza in attesa dell’arrivo dei sanitari. Il ragazzo è stato successivamente trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La lettera

Nei giorni successivi, i genitori del giovane hanno voluto ringraziare il poliziotto attraverso una lettera indirizzata alla Polizia di Stato, nella quale hanno espresso la loro riconoscenza per la prontezza dell’intervento e per l’aiuto prestato al figlio nei momenti immediatamente successivi all’incidente. Nella lettera hanno inoltre comunicato, con grande sollievo, che il ragazzo è ormai fuori pericolo di vita.