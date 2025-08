Suk abusivo in corso Giulio, Ricca (Lega) pungola il Comune: "Misure urgenti contro il degrado"

Scarpe, giubbotti, maglioni. Contraffatti ma spacciati dai venditori per originali. Nonostante lo sgombero dello scorso 19 febbraio, in largo Giulio Cesare continua a prosperare il suk abusivo. E si riaccende la polemica politica sul bazar del tarocco in Barriera di Milano.

Ad andare all'attacco è il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca, che pungola la giunta Lo Russo sulla "persistente situazione di illegalità".

Ricca: "Abusivismo e problemi di sicurezza"

“Abusivismo, assenza di autorizzazioni al commercio, - chiarisce l'esponente del Carroccio - problemi di sicurezza e di igiene e irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico: la situazione del mini suk di Largo Giulio Cesare pare non interessi al centro sinistra torinese". "Nel frattempo - aggiunge Ricca - i residenti e gli esercenti che operano nel rispetto delle regole sono costretti a subire in silenzio la presenza di un suk abusivo".

Il mercato del tarocco a cielo aperto va avanti da tempo. Sul posto, nel corso dei vari blitz della Municipale e forze dell'ordine, nel tempo è stato ritrovato di tutto: dai farmaci ai phon per capelli, ma anche piastre e persino utensili da lavoro, tutti esposti su teli bianchi e spacciati come articoli venduti legalmente.

Misure contro il degrado

Da qui la richiesta di Ricca al Comune di attivare immediatamente "misure urgenti e azioni mirate da parte delle forze dell’ordine per mettere un argine al degrado”.