Fiat Panda come ariete contro la farmacia comunale, in fuga due donne incappucciate

Un boato nella notte, la carrozzeria di un'utilitaria che sbatte violenta contro la muratura e poi il crollo di mattoni e calcinacci. E' quello che è successo la scorsa notte in via Farinelli, quartiere Mirafiori Sud, dove ignoti hanno preso di mira la farmacia comunale E13.

La porta sul retro del punto vendita si è trasformata in una distesa di macerie, con danni ingenti ma - fortunatamente - nessun bottino.

L'auto-ariete e la fuga a mani vuote

La dinamica del colpo, avvenuto nel corso della notte, è parsa subito chiara. I malviventi hanno utilizzato come vera e propria catapulta una Fiat Panda di colore arancione: ingranata la retromarcia, hanno impattato con violenza contro l'ingresso posteriore dell'esercizio pubblico, sventrando parte della parete perimetrale e facendo crollare la porta d'accesso insieme a una pioggia di mattoni.

Una volta all'interno, tuttavia, i piani della banda sono saltati. Secondo quanto riferito, ad agire sarebbero state due donne incappucciate. Le malviventi, forse spaventate dal rumore o dall'eventuale scatto dei sistemi di allarme, sono fuggite a gambe levate senza riuscire a portare via nulla: né contanti dalle casse, né tantomeno confezioni di farmaci.

Il recupero dell'auto

L'allarme è scattato alle prime luci dell'alba. Intorno alle 6 di mattina gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Farinelli per isolare l'area, avviare i primi accertamenti e ricostruire l'esatta cronologia degli eventi.

I primi riscontri hanno confermato che la Fiat Panda utilizzata come ariete era stata rubata poco prima nella stessa zona. Gli agenti hanno celermente rintracciato la proprietaria, una signora del posto, che in mattinata ha raggiunto il perimetro della farmacia per recuperare la vettura, rimasta pesantemente danneggiata nella parte posteriore a causa dell'impatto.

Danni alle strutture, ma la farmacia resta aperta

Se sul fronte del refurtiva il bilancio segna zero, il conto dei danni materiali resta invece decisamente pesante. Nonostante la devastazione esterna e il grande spavento, il punto vendita ha regolarmente aperto le porte ai cittadini della zona, garantendo la continuità di un servizio fondamentale per il quartiere.