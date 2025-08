A Beinasco inizia a prendere forma la nuova scuola De Amicis

Beinasco continua ad investire sulla scuola, sfruttando al meglio i fondi del Pnrr e le risorse recuperate grazie ai bandi sovracomunali. Nei giorni scorsi il sindaco Daniel Cannati ha chiesto all’architetto Giacomo Tomidei di accompagnarlo a visitare il cantiere della nuova De Amicis.

L'autosufficienza energetica grazie al fotovoltaico

"Sta nascendo una scuola moderna, piena di verde, con spazi eccellenti per sport e didattica e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, essendo il tetto ricoperto da pannelli fotovoltaici", ha sottolineato il primo cittadino. In questo modo il Comune non avrà alcuna spesa per quanto riguarda il consumo elettrico e nel contempo sarà garantita l'indipendenza energetica dell'istituto.

Il progetto della De Amicis, definito da Cannati "ambizioso e avveniristico, ha vinto il concorso del Ministero dell’Istruzione. Finalmente le prossime generazioni di Beinaschesi avranno scuole nuove sicure e ricche di opportunità".