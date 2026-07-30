Dall’Istruzione a Cuba: Sinistra Italiana del Pinerolese fa festa con un occhio al 2027

“Sarà un momento di ritrovo, di comunità. Tutti gli anni cerchiamo di trovare argomenti che spazino da locale a internazionale. E il prossimo sarà l’anno delle elezioni Politiche, quindi ci incontreremo con il nostro parlamentare di riferimento Marco Grimaldi.

Il coordinatore Alessandro Vergnano introduce così la Festa di Sinistra Italiana del Pinerolese, che inizia stasera, giovedì 30, alle 16, con la presentazione del libro di Lorenzo Tibaldo ‘Gesù e Marx’ (Le Piccole Pagine) e si chiuderà lunedì 3 agosto.

Il ritrovo è alla Casa Unionista di via Beckwith 5 a Torre Pellice. I temi sono vari e sono stati scelti da un gruppo deputato a definirli.

Si parlerà di istruzione, disabilità, welfare, sanità, trasporti, ambiente e la situazione di crisi globale, da Gaza a Cuba.

Gli incontri si terranno alle 17,30. Dopodiché si potrà fare cena e la serata continuerà in musica. Per informazioni e prenotazioni: 339 7590271.