Tragedia in Val Pellice: escursionista francese precipita in un dirupo e muore

Un’escursione finita in tragedia questa mattina, giovedì 31 luglio 2025, sulle montagne sopra Bobbio Pellice, in Val Pellice. Un uomo di nazionalità francese ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo mentre percorreva un sentiero in quota, nei pressi del rifugio Cruello.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando alcuni escursionisti presenti in zona hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, supportato dall’elisoccorso. Purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’intervento si è poi concentrato sulle operazioni di recupero della salma, rese complesse dalla morfologia del terreno e dalla posizione impervia in cui è avvenuta la caduta. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Pinerolo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, l’escursionista si trovava da solo lungo un tratto di sentiero a monte del rifugio Cruello, in un’area nota per la sua bellezza naturalistica ma anche per alcuni passaggi particolarmente esposti. Non si esclude che possa essere scivolato a causa del terreno instabile o per un improvviso malore.