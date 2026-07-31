Sanità "Con l'ambulatorio mobile portiamo l'assistenza sanitaria nei piccoli comuni"

" Le sperimentazioni già condotte in Piemonte con le unità itineranti hanno dimostrato nei fatti un’efficacia straordinaria: quando la Sanità va incontro alle persone, il sistema diventa davvero universale. Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto gli anziani e le persone più fragili che vivono nelle vallate, nelle aree collinari o nei piccoli Comuni distanti dai grandi presidi ospedalieri: per questo abbiamo deciso di stanziare le risorse necessarie per la copertura finanziaria del noleggio del camper sanitario e delle prestazioni del personale medico e infermieristico dedicato ". Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti , capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, in merito all’emendamento all’assestamento di bilancio con il quale vengono stanziati 300.000 euro per l'avvio di un progetto sperimentale con ambulatorio mobile medico-infermieristico .

"La sanità non deve aspettare i cittadini: deve raggiungerli. È questa l'idea di Piemonte che Fratelli d'Italia contribuisce a costruire: chi vive in montagna, nelle aree interne o nei piccoli Comuni ha gli stessi diritti di chi vive nei grandi centri. Per questo portiamo medici e infermieri direttamente sui territori: un’istituzione che lascia soli i più fragili rinuncia alla sua missione e per noi non esistono cittadini di serie A e di serie B", conclude Riva Vercellotti.