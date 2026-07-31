L'Asl TO5 punta sul verde, istituito il "Green Team degli ospedali" per la sostenibilità ambientale

L'impegno dell'ASL TO5 verso una sanità sempre più sostenibile compie un nuovo passo avanti. Con la deliberazione del Direttore Generale, il 21 luglio scorso è stato ufficialmente costituito il “Green Team Ospedali Riuniti", il gruppo di lavoro multidisciplinare incaricato di promuovere e coordinare le politiche di sostenibilità ambientale all'interno dei presidi ospedalieri aziendali.

La costituzione del Green Team rappresenta l'evoluzione naturale del percorso avviato negli ultimi anni dall'Azienda per ridurre l'impatto ambientale delle attività sanitarie, attraverso progetti concreti che hanno già prodotto risultati significativi, come la riorganizzazione sostenibile delle sale operatorie, l'introduzione dei custom pack chirurgici e il progetto "Anestesia Green".

La crisi climatica rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute pubblica. Il sistema sanitario è chiamato, da un lato, a rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute della popolazione e, dall'altro, a ridurre la propria impronta ambientale, contribuendo attivamente alla transizione ecologica. È in questo contesto che nasce il Green Team, ispirato ai principi dell'approccio One Health, che riconosce la stretta connessione tra salute umana, ambiente ed ecosistemi.

Il nuovo organismo sarà organizzato su due livelli: una struttura di coordinamento aziendale con funzioni di indirizzo strategico e una rete di gruppi di lavoro tematici dedicati ai diversi ambiti operativi. Il primo nucleo specialistico è già attivo ed è rappresentato dal Green Team dei Blocchi Operatori, composto da professionisti delle sale operatorie, della sterilizzazione, dell'anestesia e della chirurgia, con il compito di sviluppare e sperimentare buone pratiche ambientali in ambito perioperatorio.

Accanto a questo gruppo, la struttura di coordinamento coinvolgerà professionalità provenienti dalla Direzione Sanitaria, dal Dipartimento delle Professioni Sanitarie, dalla Farmacia Ospedaliera, dai Servizi Tecnici, dalla Logistica, dai Sistemi Informativi, dalla Gestione del Patrimonio, dalle Risorse Umane e dalla funzione di Sustainability e Carbon Management, con l'obiettivo di integrare la sostenibilità in tutti i processi aziendali.

Tra gli obiettivi del Green Team figurano la diffusione della cultura della sostenibilità, la formazione del personale, la promozione di progetti innovativi sviluppati direttamente dai servizi, il monitoraggio dell'impatto ambientale attraverso indicatori misurabili e la definizione di strategie per la progressiva decarbonizzazione delle attività ospedaliere.

«La sostenibilità non è più un obiettivo accessorio, ma una componente essenziale della qualità dell'assistenza sanitaria», dichiara la Direzione dell'ASL TO5, «Con l'istituzione del Green Team mettiamo a sistema le numerose esperienze maturate negli ultimi anni e dotiamo l'Azienda di una struttura permanente capace di trasformare le buone pratiche in un modello organizzativo condiviso. Ridurre l'impatto ambientale significa rendere il nostro servizio sanitario più efficiente, resiliente e vicino alle esigenze delle generazioni presenti e future.»

Il Green Team lavorerà secondo un modello partecipativo "bottom up", valorizzando le idee e le competenze dei professionisti che operano quotidianamente nei reparti e nei servizi aziendali. L'obiettivo è favorire la nascita di nuovi progetti di innovazione sostenibile, creando una rete di "Referenti Green" in grado di diffondere le buone pratiche e accompagnare il cambiamento organizzativo in tutta l'ASL TO5.

Con questa iniziativa l'ASL TO5 consolida il percorso intrapreso verso una sanità capace di coniugare tutela della salute, innovazione organizzativa e responsabilità ambientale, in linea con gli indirizzi nazionali ed europei sulla transizione ecologica del Servizio Sanitario.