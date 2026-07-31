Pediatri in Valle di Susa, l’Asl To3 corre ai ripari, nuovi ambulatori a Susa e riorganizzazione a Oulx

Modifiche al servizio di assistenza pediatrica a Susa e Oulx a partire da lunedì 3 agosto. A Susa sarà attivato un ambulatorio pediatrico presso l’Ospedale, dove restano attivi il consultorio pediatrico e, una volta alla settimana, l’ambulatorio di allergologia pediatrica. Il servizio, reso possibile grazie alla collaborazione e disponibilità dei pediatri della Pediatria di Rivoli, sostituirà l’attività della pediatra di libera scelta, che lascerà Susa per trasferirsi ad Avigliana.

Il servizio sarà attivo: martedì 4 agosto dalle 14 alle 16,30, giovedì 6 agosto dalle 10 alle 14, lunedì 10 agosto dalle 10 alle 14 e mercoledì 12 agosto dalle 14 alle 16,30.

Nel frattempo, l’Asl To3 ha attivato un bando di incarico temporaneo i cui esiti si stanno perfezionando in questi giorni.

La riorganizzazione del servizio per Oulx, dove già da qualche tempo non c’è il pediatra e il bando pubblicato non ha sortito gli effetti sperati, avverrà per fasce d’età: i bambini dagli 0 ai 5 anni verranno iscritti automaticamente, senza che le famiglie debbano fare nulla, tra i pazienti della dottoressa Dellavalle, che ha gli ambulatori a Caselette e Villar Dora; le famiglie di quelli tra i 6 e i 14 anni saranno invitate a scegliere per i loro figli un medico di medicina generale.

«Siamo consapevoli di aver attivato due soluzioni di emergenza e del disagio delle famiglie, ma il nostro obiettivo è garantire il servizio a tutti i bambini del territorio - afferma il Direttore Generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle – Purtroppo nei territori valligiani si incontrano maggiori difficoltà che altrove a garantire la prossimità dei servizi e ne è testimonianza il fatto che il bando di incarico temporaneo per Oulx non abbia riscosso interesse. In questa situazione la scelta di assegnare almeno i più piccoli secondo la logica distrettuale che sta alla base dell’assistenza pediatrica è l’unica soluzione praticabile, pur consci del sacrificio che chiediamo alle famiglie. Per Susa, la scelta di attivare un ambulatorio pediatrico all’interno dell’ospedale come soluzione di emergenza evidenzia come le diverse figure professionali che operano all’interno dell’Asl To3 lavorino in sinergia per garantire la continuità assistenziale ai cittadini. Assicuriamo alle famiglie con bambini che l’Azienda continuerà a operare con tutti gli strumenti a propria disposizione per arrivare, in entrambi i casi, a soluzioni che possano soddisfare i bisogni di assistenza loro e dell’intera comunità».