Voto alle donne, la mostra itinerante compie 80 anni e sale in quota a Sestriere

“Torino 1946 - 2026: gli 80 anni del voto delle donne”, la mostra della Città metropolitana di Torino che celebra l’anniversario del primo voto femminile, registra un grande interesse su tutto il territorio.

Con l’arrivo di agosto si apre una lunga serie di appuntamenti che toccano diverse zone: sono già più di 30 le tappe realizzate nei diversi Comuni, piccoli e piccolissimi, che utilizzano la mostra per suscitare riflessioni nelle comunità locali sui diritti spesso considerati scontati. Dopo le ultime tappe di Varisella, Pertusio e Montaldo Torinese, l’allestimento raggiunge le altitudini di Sestriere.

Nuova tappa

Da mercoledì 29 luglio a venerdì 14 agosto, la mostra fa tappa a Casa Olimpia, sede della Biblioteca comunale. L’edificio, ex Casa Cantoniera della Provincia di Torino rinnovata per i Giochi Olimpici del 2006 e di recente recuperata dalla Città metropolitana di Torino, rappresenta oggi un vivido polo culturale del territorio.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca (lunedì 14,30-18,30; mercoledì e sabato 9 – 13; venerdì 9 - 12 ), offrendo a residenti e turisti un'opportunità di incontro con la storia e con i valori della nostra democrazia.

E poi...

La doppia edizione della mostra prosegue poi il viaggio a: Usseaux (3 agosto - 16 agosto), Chiomonte (17 agosto - 30 agosto), Nomaglio (17 - 23 agosto) e Candiolo (24 - 30 agosto).

Progettata per essere itinerante e adattabile a diversi spazi, la mostra è costituita da 12 pannelli in forex, leggeri e pronti per l'affissione e da un roll-up di presentazione. Il valore documentario della mostra è stato reso possibile dal prezioso lavoro di Franco Senestro, custode e proprietario dell’archivio "La Bottega del Ciabattino".

La storia di queste fotografie è un racconto di passione e intuizione che inizia nel 1983, durante la liquidazione della storica redazione della Gazzetta del Popolo in corso Valdocco a Torino.