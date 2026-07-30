Canyonista ferito nel Rio Sessi, l'allarme parte dal dispositivo Apple: salvato dall'elicottero

È stato un dispositivo Apple a far scattare i soccorsi attorno alle 11.35, lanciando l'allarme automatico che ha permesso di salvare un canyonista francese bloccato nella forra del Rio Sessi, a Caprie, in Valsusa. L'uomo, infortunatosi alla schiena durante la discesa del torrente, è stato poi recuperato dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, per poi essere trasportato in ospedale in codice giallo.

La segnalazione partita dallo smartwatch – confermata a stretto giro da un altro utente che nel frattempo era riuscito a uscire dalla gola – ha messo subito in moto la macchina dei soccorsi.

I primi a muoversi sono stati gli uomini della squadra di terra: dopo qualche difficoltà iniziale nel localizzare il punto esatto dell'incidente, i soccorritori hanno individuato l'infortunato a valle di un salto di rocce, fermo su una pietra al centro del corso d'acqua.

Vista la posizione impervia, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero ha calato con il verricello il medico e il tecnico del Soccorso Alpino, che hanno stabilizzato il paziente immobilizzandogli la colonna vertebrale. L'uomo è stato poi verricellato a bordo per il successivo volo d'urgenza verso l'ospedale.