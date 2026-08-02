Fiamme al quinto piano di un condominio a Torino, due ustionati trasportati in ospedale

***AGGIORNAMENTO DEFINITIVO

Il 118 di Azienda Zero ha soccorso in tutto 8 persone.

Oltre ai due feriti più gravi, trasportati in prima battuta al Giovanni Bosco - uno dei quali in seguito trasferito al CTO - ci sono:

- tre donne lievemente intossicate che si trovavano all'ultimo piano, trasportate alle Molinette.

- Un uomo, sempre evacuato dall'ultimo piano, portato al Maria Vittoria

- due persone lievemente ustionate medicate sul posto che non hanno avuto bisogno di trasporto in ospedale.

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***AGGIORNAMENTO DELLE 18.50*

I due feriti trasportati al Giovanni Bosco in ambulanza sarebbero un ragazzo di 21 anni che ha riportato ustioni su una vasta percentuale del corpo. Il paziente, codice rosso, è stato trasferito al CTO. Il secondo paziente, anche lui ustionato, resta al Giovanni Bosco.

Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di evacuazione dei piani superiori a dove si è verificato l'incendio. I sanitari stanno invece valutando le condizioni di alcune persone che risiedono nel palazzo e che hanno respirato fumo. Nessuno grave.

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Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Torino, dove un vasto incendio ha seminato il panico tra i residenti di un condominio. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Mercadante 95, mobilitando rapidamente la complessa macchina dei soccorsi.

Il rogo e l'intervento tempestivo

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al quinto piano di un edificio che ne conta complessivamente sette. La gravità della situazione ha richiesto l'immediato dispiegamento delle squadre dei vigili del fuoco, giunte a sirene spiegate per arginare il rogo e scongiurare che potesse propagarsi ai piani adiacenti.

Due feriti al Giovanni Bosco

Il bilancio dell'emergenza registra al momento due persone coinvolte. Il personale medico del 118 di Azienda Zero le ha prontamente assistite sul posto. I due pazienti, che a causa del calore e delle fiamme hanno riportato diverse ustioni, sono stati stabilizzati e trasferiti d'urgenza a bordo delle ambulanze all'ospedale Giovanni Bosco, dove si trovano attualmente per ricevere le cure necessarie.

Operazioni di bonifica in corso

Le operazioni di spegnimento e di bonifica degli spazi risultano tuttora in pieno svolgimento. L'area interessata è costantemente monitorata per garantire la sicurezza di tutti i condomini, mentre le forze dell'ordine e i pompieri lavorano per accertare la natura del rogo e le cause scatenanti. Maggiori dettagli sulla dinamica e sull'agibilità dei locali seguiranno non appena il quadro si farà più definitivo.