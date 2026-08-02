Malore in piscina a Settimo Torinese: 21enne in arresto cardiaco salvato dal 118

Un momento di relax che si trasforma all'improvviso in una vera e propria emergenza. Ieri sera, intorno alle 22, un grave episodio ha scosso la tranquillità a Settimo Torinese, dove un ragazzo di 21 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava in una piscina.

I soccorsi tempestivi

L'allarme è scattato immediatamente all'interno della struttura situata in via Castiglione. Il giovane è andato in arresto cardiaco, rendendo necessario l'intervento urgente dei mezzi di soccorso.

Sul posto si è precipitata l'équipe medica del 118 di Azienda Zero, che ha preso in carico il ventunenne iniziando fin da subito le manovre rianimatorie salvavita.

L'uso del defibrillatore e la corsa in corsia

Fondamentale per scongiurare il peggio si è rivelato l'impiego del defibrillatore da parte del personale intervenuto. Grazie alla rapidità e alla competenza dei sanitari, il cuore del ragazzo ha ripreso a battere, riaccendendo le speranze dei presenti dopo minuti di estrema tensione.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Bosco. L'arrivo è avvenuto in codice rosso, a conferma della criticità del quadro clinico. Attualmente, il giovane si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, affidato alle cure e al monitoraggio costante dei medici.