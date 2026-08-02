Volpe spunta sulla strada, motociclista finisce oltre il guardrail: incidente in Valle Cervo

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, il torinese di 23 anni che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo nel cuore della Valle Cervo.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Campiglia Cervo. Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una volpe, spuntata all’improvviso in mezzo alla strada. Per evitare l’impatto, il mezzo è finito oltre il guardrail e ha terminato la sua corsa contro un albero.

Sul posto sono giunti molto velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza al giovane, assieme ai Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.