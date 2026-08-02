Fondi per i presidi notturni della polizia municipale: “Un supporto concreto ai sindaci”

“Conosciamo da vicino l'impegno quotidiano e i vincoli di bilancio con cui i nostri Comuni e la Polizia municipale devono fare i conti. La sicurezza delle città e dei centri minori non si esaurisce negli orari d'ufficio: le fasce serali e notturne, specie durante i mesi estivi o nei fine settimana, rappresentano i momenti più critici per il territorio. Per questo motivo abbiamo sostenuto con grande convinzione lo stanziamento di 900mila euro contenuto nell'Assestamento di Bilancio, nato da un emendamento del nostro capogruppo Carlo Riva Vercellotti, che permetterà di finanziare direttamente gli straordinari e l'estensione dei turni della Polizia municipale”. Lo dichiarano in una nota Marina Bordese e Roberto Ravello, consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

“Investire sull'estensione dei servizi di pattugliamento notturno – spiegano Bordese e Ravello – significa dare alle nostre amministrazioni locali uno strumento operativo fondamentale per prevenire la 'mala movida', il vandalismo e le micro-aggressioni. Questa misura riveste una rilevanza ancora più profonda per la tutela delle donne, delle ragazze e delle famiglie, che hanno il diritto di vivere e frequentare le nostre piazze e le nostre strade in piena serenità e senza timori. Un presidio visibile e costante delle forze di Polizia Locale costituisce il miglior deterrente contro ogni forma di molestia e degrado urbano”.

“Garantire un'equa distribuzione delle risorse su tutte le province piemontesi, sotto il coordinamento delle Prefetture e dei Comitati per l'ordine e la sicurezza, dimostra l'attenzione di Fratelli d'Italia verso l'intero territorio e verso gli amministratori locali che chiedono supporto concreto. Diamo risposte reali e operative alle esigenze dei cittadini: la sicurezza è un diritto fondamentale e non negoziabile”, concludono i due consiglieri di Fdi.