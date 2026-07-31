Scritto Misto, il gran finale al Forte di Fenestrelle: libri, musica e il filo rosso tra umano e disumano

Sta per concludersi la dodicesima edizione di Scritto Misto, festival di libri e musica, che sabato 1 e domenica 2 agosto propone al Forte di Fenestrelle l’ultimo fine settimana di appuntamenti. Due pomeriggi a ingresso libero che riuniscono autori, testimoni, musicisti e pubblico attorno al tema scelto per l’edizione 2026, ‘Umano/Disumano’, un percorso che attraversa il rapporto con la natura, la memoria, lo sport, la spiritualità e l’arte musicale.

“Abbiamo scelto di chiudere il festival con incontri molto diversi tra loro, ma uniti da una stessa domanda: che cosa rende davvero umano il nostro modo di stare nel mondo? – sottolinea la curatrice del Festival, Deborah Severini –. Dalla relazione con la natura e con la propria interiorità, al racconto di una vita nello sport, fino alla musica che accompagna e amplifica ogni riflessione, il programma del fine settimana vuole offrire al pubblico uno sguardo ricco e sfaccettato sul tema ‘Umano/Disumano’”.

Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 1° agosto, alle 16, nella chiesa del Forte di Fenestrelle. Ad aprire il pomeriggio saranno Annalisa Gregoretti e Marina Guasco, addestratrici cinofile, con un incontro-dimostrazione dedicato alla comunicazione con il cane, occasione per riflettere sul rapporto tra esseri umani e animali e sul valore dell’ascolto reciproco.

Seguirà lo scrittore e alpinista Enrico Camanni, che presenterà il volume ‘Le Alpi in 30 montagne’ (Laterza), accompagnando il pubblico in un viaggio tra geografia, storia e cultura alpina. Verrà presentato inoltre il catalogo della mostra ‘Le tracce del lupo’, curata da Davide Rosso, direttore della Fondazione centro culturale valdese. L’esposizione è visitabile nel centro storico di Fenestrelle, in via Umberto I 100.

La musica sarà protagonista del finale di giornata con Giovanni e Caterina Battaglino, che proporranno un repertorio di musiche occitane

Domenica 2 agosto, con inizio alle 16,30, il programma si sposterà invece tra riflessione spirituale e racconto personale. Paolo Scquizzato, sacerdote e docente, presenterà ‘Le verità nascoste’ (Gabrielli), dialogando con Marco Vola della libreria Volare di Pinerolo, mentre Stefania Belmondo, campionessa olimpica dello sci di fondo, ripercorrerà la propria esperienza attraverso il libro ‘Ho imparato a vincere’ (Graphot), in conversazione con Giorgio Bertea.

Anche l’ultimo pomeriggio riserverà uno spazio importante alla musica. Ospite sarà il violoncellista Emanuele Crucianelli, solista accompagnato dall’orchestra virtuale CAdMO Digi Orchestra (progetto della Fondazione Accademia di Musica) con il violoncellista e compositore Marco Robino. Il concerto sarà dedicato al repertorio classico.