L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Sestriere sabato 8 agosto

A grandissima richiesta, tra i protagonisti dell’estate piemontese saranno Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, con l’attesissima tappa montana di SESTRIERE. Ritornano infatti le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia, quello autentico, originale e inconfondibile, che da anni richiama migliaia di visitatori in tutta la Penisola. Ogni appuntamento firmato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® è molto più di un semplice mercato: è un evento esclusivo che porta con sé qualità, tradizione, convenienza e lo stile unico del vero format originale, da sempre imitato ma mai eguagliato. Un’occasione speciale per vivere l’esperienza delle celebri boutique a cielo aperto®, simbolo di eccellenza e qualità garantita per un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

La zona tra la Val Chisone e la Val di Susa è pronta ad accogliere una nuova grande festa dello shopping all’insegna delle eccellenze Made in Italy, tra capi di moda, pelletteria, cashmere, biancheria per la casa, articoli di artigianato contemporaneo e tante proposte selezionate che rappresentano il meglio della qualità italiana. Un vero spettacolo itinerante che, tappa dopo tappa, conquista il pubblico e trasforma ogni piazza in una straordinaria vetrina del bello.

Le mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio saranno protagoniste di un appuntamento che si preannuncia, come sempre, partecipatissimo: sabato 8 agosto a SESTRIERE, nella ormai tradizionale location di Piazzale Kandahar. Un’occasione assolutamente imperdibile per le fedeli legioni di fans che da sempre seguono Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® in Piemonte. Un’autentica rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo, per una giornata all'insegna della qualità, della convenienza e del fascino senza tempo del mercato più famoso e iconico d'Italia.

“Il nostro Consorzio - ricorda il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l'ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l'attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume - propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e "cineserie" di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. "Il nostro è un invito – spiega ancora il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi®, è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai "fake") www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 205mila fans reali e certificati, agli altri social media ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Sabato 8 agosto 2026 – Piazzale Kandahar – SESTRIERE (Torino)

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo